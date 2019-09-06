爭取高雄捷運延伸林園 韓國瑜：看不到中央具體作為

2019-09-06 14:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今指出，蔡英文總統、行政院副院長陳其邁，選舉時都承諾捷運延伸到林園，到至今看不到中央具體作為，他指出市府已從第二預備金撥款800萬元進行可行性評估，向中央喊話希望與高市府聯手，把捷運延伸到林園。

韓國瑜昨下午前往林園區鳳芸宮參香時，民進黨議會黨團總召韓賜村意外現身，他要韓國瑜承諾，若有機會當總統、一定要將捷運延伸林園，韓國瑜則回應，市府今年已編列800萬元研究評估，大家一起努力。

韓國瑜隨後在林園區公所與基層座談時，韓賜村也趕抵現場，他致詞時再次喊話，捷運延伸林園是林園人最期待、最盼望，希望韓國瑜承諾，若有機會當總統，捷運要延伸林園。

韓國瑜表示，林園建設非常急切，捷運延伸林園已編800萬元評估報告，未來還要花至少200餘億元，林園有一條捷運線，鄉親已經等了很久，大家一起努力，林園有重工業、石化業，長期對台灣付出很多，照顧鄉親一定要全力以赴。

他今天進一步說明，在林園與鄉親面對面時，覺得林園鄉親很多委屈，石化產業在林園45年，林園犧牲寶貴環境，很期盼有公平對待機會，蔡英文總統、行政院副院長陳其邁都承諾過捷運到林園，但卻看不到中央具體作為，高市府為感謝林園人，由二備金撥800萬元做可行性調查報告，希望中央跟市府聯手，把捷運延伸到林園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法