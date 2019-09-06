韓國瑜將登台獻唱「浪子回頭」 鄉民諷：被政治耽誤的歌手

2019-09-06 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將在本週日（8）於新北市三重舉辦造勢大會，有媒體報導他將登台獻唱著名獨立樂團茄子蛋「浪子回頭」一曲。對此，批踢踢實業坊（PTT）鄉民看到相關消息後，狂噓韓國瑜「被政治耽誤的演唱歌手」，並問他跑去北部唱歌，那高雄市政怎麼辦？

據中時電子報報導，9月8日的韓國瑜新北造勢大會，韓國瑜將於晚間8時出場，並登台獻唱獨立樂團「茄子蛋」著名曲「浪子回頭」。當天預計有前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、南市立委參選人洪秀柱等人出席，且北部競辦副執行長許淑華指出，韓國瑜是新北中和人，第一站造勢大會就是從家鄉開始，最後回到現居的高雄市。

此消息一出，立刻引掀起鄉民熱烈討論，紛紛噓韓國瑜「噁心」、「被政治耽誤的演唱歌手」、「終於要往演藝圈發展了」。還有鄉民毫不留情罵他「真的很醜，滾啦」、「跑去北部唱歌，那高雄市政？」更有鄉民質疑「第一站？都造勢幾次了還第一站？」

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