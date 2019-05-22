韓國瑜批中央不給高捷小港─林園規劃費 慘遭交通部打臉

2019-05-22 18:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前在議會備詢時，批評中央對高雄不是非常友善，讓高雄推動重要建設時感到不順暢，像是高雄捷運小港延伸到林園的規劃費800萬，中央至今都未撥給高雄。對此，交通部今（22）日回應，已於105年7月19日補助高雄市政府840萬元辦理「高雄捷運小港林園線路線規劃評估報告」，且高雄市政府也完成規劃評估報告。

交通部說，前瞻基礎軌道建設第一期（106-107）特別預算編列8500萬元，其中5000萬元是辦理捷運延伸至屏東規劃作業，3500萬元則是辦理高雄黃線綜合規劃。若高雄市政府需要賡續辦理高雄捷運小港林園線規劃，可將前已完成的評估報告成果，納入捷運延伸至屏東案再予檢視。

交通部說，中央補助高雄市政府辦理小港林園線規劃經費已相當充裕，後續最重要關鍵是高雄市政府的執行力，透過已補助經費，速完成可行性報告報中央核定，期盼未來中央跟地方能共同努力，持續推動軌道建設，促進高雄市發展。

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