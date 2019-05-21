韓國瑜抱怨中央卡韓 盼給高雄多點機會

2019-05-21 15:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今藉由國民黨議員黃紹庭的質詢「丟槍」，狂掃民進黨執政，從高市前朝的財政舉債，到民進黨執政中央卡韓，從前朝賣地到統籌分配款太少，暗喻全是民進黨的錯，要求重新調整統籌分配稅款、多補助，給高雄多點機會。

市議員黃紹庭質詢時坦言喜歡韓市長的口頭禪「高雄發大財」，但高雄財務這麼爛，108年中央補助款317億元，今年舉債102億，高雄市府前朝民進黨執政，編列預算人事費就佔一半，一直沿用未檢討、修列，108年還賣28億土地，「若無舉債102億，賣土地28億元，資本支出僅84億」核算每100元預算中，只剩7元投入市政建設，質詢曾說18歲以後什麼都不怕的韓市長。

韓國瑜表示，高雄財政這麼爛當然會怕，所以才要府會合力解決，況且每天市府就要付8千萬利息，不含本金，100塊只有7塊能建設，壓力當然大，另一方面，高雄市卻有很好的機會，也需要中央多協助；黃紹庭接腔「高雄既然需要依賴中央，但覺中央卡韓層出不窮」，包括前瞻計劃的捷運黃線，該審不審，一定要韓市長開直播才審？還有自由經濟貿易示範區和國際大機場，更不用說了。

韓國瑜答詢，高雄市府已做好南部國際大機場說帖及專案討論，目標希望做雙跑道、24小時，以及可以容納波音747超級大客機滿載的客機起降，如果南台灣沒有一座24小時起降的國際機場，將來南台灣發展一定會受到限制，「我不認同有些議員說小港機場夠用」如果不做，未來高雄人一定後悔，不管是台南七股、高雄彌陀、高屏聯手哪個方案，交通部一定要支持南部國際大機場，讓南台灣700萬人一個未來躍升的機會。

韓國瑜表示，目前市府第二預備金也是用在建設上，包括6千500萬用來治水、800萬做為林園捷運線評估規劃，呼籲中央重新調整統籌分配稅款、多補助，給高雄多點機會。

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