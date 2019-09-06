柯P失言惹議 管媽轟「惡毒」：不盼改變但必須道歉

2019-09-06 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上任以來頻頻失言惹議，今日更是說出「陳菊是比較肥的韓國瑜」引起各界撻伐討論。民進黨立委管碧玲則是在臉書上表示，不期待柯文哲會改變，因為他是一個「根深蒂固而惡毒的性別歧視者」，但要求柯文哲必須道歉。

柯文哲今日出席活動接受媒體採訪時說道，「陳菊是比較肥的韓國瑜、小英是不會考試的韓國瑜」，引起議論。民進黨立委管碧玲也在臉書上表示，對於柯文哲的表現感到十分震驚，並想起曾有人告知她「柯文哲的本質，是歧視女性而且到了刻薄的程度」。

管碧玲表示，柯文哲在這幾天下來，已面目全非、陌生可憎，對於近日柯P有關林志玲懷孕和與學姊相比較的言論，已經非常節制，才沒有罵他。但對於今日柯文哲羞辱陳菊的言論，讓她恍然大悟。

管碧玲寫道，曾經有人告訴她，柯文哲曾經以「殘障停車位」侮辱30歲以上的女性。管碧玲憤怒表示，今日發生羞辱陳菊的失言風波，讓她相信柯文哲「惡性不改，不可能改」，因為這是他的本質，大罵柯文哲是個「根深蒂固而惡毒的性別歧視者」，並表示「不期待他改變，但是，我要求他道歉！」

管碧玲臉書全文

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