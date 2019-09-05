台索關係再傳生變？ 外媒︰中國提供「開發基金」誘斷交

2019-09-05 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日有外媒披露台灣友邦索羅門群島再傳邦交生變，不過外交部2日對此回應，兩國近期互動正常，並有媒體報導指出，索國外交部長預計8日來台訪問。然而，《路透社》今（5）日報導，表示中國祭出提供開發基金（development fund）條件，企圖引誘索國與台灣斷交。

根據《路透社》報導，目前台灣在國際上只有獲得17個國家承認，過去幾十年來，中國與台灣在南太平洋地區進行了一場拉鋸戰，企圖爭取外交認同，部分國家考量經濟利益後轉而向中國靠攏。

索國國會議員阿格法卡（Peter Shannel Agovaka）最近召集政府團隊直接與北京交涉，他告訴議會委員會，「經過40年的獨立與台灣的長期結盟，是時候該做出改變了」，路透社取得一段未公開的錄音檔案，阿格法卡在錄音中說，「我們的關係涉及一個中國的政策，而那項政策只承認北京是官方政府」。

報導指出，一名索國議會委員會的觀察員告訴路透社，「現在政府正在努力與中國建立關係，但要使其正式確定，還需要等待報告結果」，中國正在籌備資金提供索國，以幫助索國脫離台灣的幫助，目前台灣提供每年850萬美元（約2.6億新台幣）的資助。

索國國會議員傅桂（John Moffat Fugui）同時也是評估外交關係的特別小組負責人，他在4日表示，即便北京喜歡「贈款、優惠貸款，有時還喜歡禮品」，但最近與中國官員談判結果指出，「中國會在特定時間內給予鄉村選區開發基金」。

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