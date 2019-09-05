柯文哲指郭台銘參選要向美報告？郭幕僚：自我矮化的奇怪思考

2019-09-05 12:10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台北市長柯文哲在媒體專訪提到，9月17日郭台銘會登記，10月拜訪美國總統川普。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（5）日表示，因鴻海在美投資案即將完工，郭台銘確實會到美國走一趟，且美國總統川普認為郭是他重要朋友，但強調，台灣大選不用向美國、乃至於先前提到的國台辦報告，這都是自我矮化的奇怪思考。

蔡沁瑜說：「川普認為郭台銘是他重要的朋友，且威斯康辛州投資案明年5月就會完工，到時會剪綵，因此郭台銘與美國這部分一直密切溝通。其實美國跟白宮之間的溝通，不必透過AIT，可以直達，所以他是能夠直接解決台美問題的人。」

蔡沁瑜強調，是川普一直邀約郭台銘，會再安排時間。

至於柯文哲說的「與美國報告」，蔡沁瑜說，不需要報告，台灣的大選為什麼要跟美國報告，包括之前說過的要跟國台辦報告，都是自我矮化的奇怪思考。

對於柯文哲頻繁在媒體對郭陣營放話，蔡沁瑜說：「柯市長是一個真性情的人，所以在面對媒體時訪問比較好用一點，（他對媒體的發言）不會涉及我們對他的評論。」並強調目前郭柯雙方溝通都很熱絡。

蔡沁瑜表示，郭台銘、柯文哲、前立法院長王金平三人合作大方向不變，溝通都很順暢。

柯文哲這樣的表現，是否與郭台銘互補性不夠？若不是配（副總統）會以什麼樣形式合作？蔡沁瑜重申，目前沒有講到職務分配。

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