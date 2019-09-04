民眾黨支持者難轉移給郭台銘？ 柯文哲：不太容易

2019-09-04 12:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」布局2020大選，有意助攻鴻海集團創辦人郭台銘角逐大位，但有媒體民調顯示，指民眾黨支持者，有流向總統蔡英文趨勢；對此，柯文哲今天上午受訪時，坦言自己的票移轉不容易，他並提及，特別香港「反送中」一天不解決，民進黨不但是撿到槍，現在撿到砲、撿到原子彈都有可能。

柯文哲今天上午出席三興段社宅開工典禮，會前媒體詢問，有電視台最新民調，顯示民眾黨很多支持者，很多流去總統蔡英文？柯文哲表示，郭台銘應該也還在思考，如果一對一那就很清楚，大概所有政治評論家認為蔡英文會贏，特別反送中狀態下。

他接著說，他看如果香港一天不解決，民進黨現在不是撿到槍，撿到砲、撿到原子彈都有可能，老實講，大陸處理香港問題，到現在為止，他都認為還是處理不是很好，但還是要對香港問題持續關心、表達憂慮，也希望盡快落幕。

媒體詢問，所以民眾黨支持者，無法完整移轉給郭台銘？柯文哲回說「一定的呀，哪有可能」，他發現他的票要移轉不容易，太有個人色彩、太鮮明，他的票要移轉任何候選人，過去幾次經驗已經很清楚，不太容易。

媒體追問，「郭柯王」結盟有變數？柯文哲表示，哪有什麼變數？不會啦，順其自然就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法