反送中》批港特首讓步太遲太少 黃之鋒：抗爭會持續下去

2019-09-04 19:23

〔記者黃欣柏／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪與學聯前秘書長岑敖暉，今受光合教育基金會邀請，出席於台北市長官邸沙龍舉辦的「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會。黃在會中指出，香港特首林鄭月娥稍早宣布撤回「逃犯條例」，這個讓步「太遲、太少」，這只是北京政府希望香港人民在10月1日前別在上街抗議，但他們的抗爭仍會持續下去。

黃之鋒表示，過去3個月抗爭以來，香港人民面對政府的壓迫，已經有約1200個香港年輕人被抓、面對起訴，包括他自己也是其中之一，此外還有至少8個年輕人在抗議活動中，因為看到政府不願意面對而選擇離開世界。

黃之鋒強調，先前提出來的「5大訴求」缺一不可，北京現在要求港府撤回條例，其實只是「小修小補」而已，只是想讓香港人在10月1日之前不要再上街抗議，當特首不是由香港人自己選出來，就算撤回條例，香港人的抗議活動還是會持續下去。

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