港中學生開學高喊「光復香港」 不唱校歌改唱《悲慘世界》

2019-09-04 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港3日展開「大三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，許多中學生仍持續響應中。今（4）日是中學生開學的第3天，香港保良局何蔭棠中學舉行開學典禮時，學生在禮堂中同聲高喊「光復香港，時代革命」，展現支持反送中的堅定決心。

香港網友在個人臉書公開一則何蔭棠中學舉辦開學典禮的影片，司儀宣布齊唱國歌時，台下學生卻同聲唱出知名音樂劇《悲慘世界》的曲目《Do You Hear the People Sing？》，而該曲目被視為是反極權統治的革命歌曲代表之一。

校歌演奏完後，學生們大聲高呼「光復香港，時代革命」，而其中一名司儀女同學在禮畢時，仍持麥克風向與會師生表示，「最後我想以個人立場跟大家說，希望大家謹記，兄弟爬山，各自努力，大家有不同的崗位，都要謹守自己的崗位。不論遇到任何困難，都要勇敢面對，看一下身邊的同學，回望我們一起走過的路，秉承著不篤灰、不割席、不分化、不指責」，台下學生歡呼回應，並再次演唱《Do You Hear the People Sing？》、高喊口號，重申「5大訴求，缺一不可」。

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