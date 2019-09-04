反送中》港府拒成立獨立調查委員會 公布5人國際專家名單

2019-09-04 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮延燒，警民衝突不斷，特首林鄭月娥今天（4日）提出4項行動，包括撤回《逃犯條例》修正草案，另一項也重申，拒絕成立獨立調查委員會，而是由加入2名新成員的監警會進行調查，此外，也邀請國際專家提供意見。稍早，監警會公布5人專家名單，成員分別來自英國、澳洲、加拿大及紐西蘭。

綜合港媒報導，林鄭月娥指出，關於警方執法行動，應按既定機制，交由專責的獨立監警會處理，而不應該另設獨立調查委員會。監警會除了有關警方的投訴，亦按照其法定職權，詳細審視6月9日至今發生的一連串大型公眾活動，至於7月21日元朗襲擊事件是其中一個重點，審視工作的目標是重組事實，評估警方的處理並提出改善建議，而國際專家小組也將協助委員會工作，屆時報告內容和建議都會公開。

林鄭月娥表示，政府會全力支持監警會的工作，除了邀請海外專家，為加強監警會的正當性，前大律師工會主席林定國和前政務官余黎青萍都會加入監警會。

根據監警會公布的國際專家小組名單，以曾於2008年至2012年間任職英國女王警察監察局總督察的奧康納（Sir Denis O'Connor）為組內主席。任內，他曾經歷多場大型公眾抗議行動，及2011年英國8大城市發生的騷亂事件。監警會稱，他也曾撰寫多份關於公共秩序警務的報告，並獲國際廣泛認同。

其他4名專家小組成員，包括：紐西蘭警察行為獨立調查局（ IPCA ）主席杜靴迪（Colin Doherty）、 澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會（LECC）總監亞當斯（Hon Michael F Adams QC）、英國基爾大學自然科學研究院院長斯托得（Clifford Stott）及加拿大公民監察執法協會（ CACOLE）前主席麥裡恩（Gerry McNeilly）。

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