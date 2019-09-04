又開砲了！陳杰槓上吳敦義 這樣批「換瑜」說…

2019-09-04 18:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕又開砲了！國民黨前主席洪秀柱今天正式獲得提名，將代表國民黨參選台南第6選區立委，挑戰民進黨現任立委王定宇，當初請洪秀柱自動請纓轉戰立委艱困選區的國民黨中央委員陳杰，樂見此一結果，同時他砲口再度對向黨主席吳敦義，抨擊吳私心作祟，一己私心只求保住主席之位，不求藍軍勝出，政壇換柱2.0版的「換瑜」說法，並非空穴來風。

陳杰說，他樂見洪秀柱為台南藍營注入活水，即便過程中幾經波折，黨中央及地方黨部屢次向媒體放話，阻撓「柱柱姐」參選，但今天的結果相當振奮人心。

話鋒一轉，陳杰砲口指向吳敦義，他說，政壇「換瑜說」其來有自，他從2008年馬英九選總統時的黨主席吳伯雄做對比，檢視現在的吳敦義是否有心幫忙韓國瑜進行藍軍整合。

陳杰說，當年吳伯雄為了達成政黨二次輪替，排除萬難讓馬英九能夠順利當選總統，更以立委席次與親民黨新黨等泛藍同盟作為合作空間，讓許多當時的親民黨立委參與，現在多位國民黨的戰將，就是當時整合加入國民黨行列。

陳杰指出，反觀現在的黨中央，在黨內的整合上，沒有給對初選有不同意見的王金平進行深入溝通，反而放話要王金平做黨內初選的監選召集人，心態和作法讓人難以理解，初選之後，吳敦義對於落敗的郭台銘，也沒有及時溝通，瞭解對方真正的想法，看到相關報導也不主動洽詢，給郭台銘一個在黨內的空間與機會，例如副主席或中評委這樣的榮譽職等，早已錯失整合的良機。

陳杰進一步表示，該整合而不整合，該有所為而不為，外界一直批評吳敦義黨私心太重，不是沒有道理，加上吳敦義修改黨章，總統非當然黨主席一案，更證實當今的吳敦義並非求勝，只是謀自己的位子，其他的黨務高層配合吳敦義，也是為了鞏固自己的位子而已，權力核心人士單為一己之私，不為國民黨的存亡著想，不禁讓人憂心國民黨將失民心，如何能下架民進黨？

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