藍營「換韓」有機可循？黃創夏發現與柱柱姊有共通點...

2019-08-27 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃創夏近日發現，2016年總統大選期間，國民黨前主席洪秀柱先獲提名、後被換掉，當時有個力挺洪秀柱的團體，現正支持高雄市長韓國瑜，黃祝福：「但願也不要『雷同』......」。

黃創夏在臉書表示，國民黨洪秀柱在2015年獲得國民黨提名，成為代表藍營出征2016年總統大選的參選人後，台中的「山海屯聯誼會」出面力挺洪秀柱。據悉，當時有紅派大老林敏霖、林欽濃與黑派大老黃仲生等人均現身餐會，與洪秀柱牽手並高呼口號。

黃創夏提到，大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標25日帶領「山海屯聯誼會」，站在韓國瑜妻子李佳芬身邊以支持韓國瑜的選情，並接受媒體訪問。從本報照片中能見到，出席25日「山海屯聯誼會」秋節聯誼的還有國民黨立委江啟臣、顏寬恒，以及台中市副市長楊瓊瓔等人。

黃創夏從「山海屯聯誼會」先後支持過洪秀柱、韓國瑜來看，黃認為「歷史不會重演」，因此給予衷心祝福：「但願也不要『雷同』......」。

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