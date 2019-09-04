盧秀燕參訪泰晤士河畔節 盼發展河畔藝文觀光盛會

2019-09-04 18:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕英國倫敦泰晤士河畔節是當地最大型的免費戶外藝術節，台中市長盧秀燕4日率市府團隊參訪，盼汲取其成功經驗，結合綠、柳川等河川改造及大康橋計畫，創造更優質的水岸休閒空間，發展具台中代表性的河畔藝文觀光盛會。

泰晤士河畔節藉由與世界各地的青年創作家及國際藝術家合作，舉辦多元藝文活動，年年吸引數百萬到千萬名人參觀，甚至成為許多國家人民發揮藝術天分的場域；盧秀燕一行由泰晤士河畔節信託基金會節目總監Adrian Evans LVO導覽，雙方就河畔活動進行探討與交流。

Adrian Evans LVO提到，泰晤士河畔節結合各種不同的文化並與許多國家合作，今年與奈及利亞拉各斯市合作，拉各斯市雖沒有美術課程，卻因合作啟發當地學生的藝術天份，讓他們擁有展現自我天分的機會，特別是台中出生的英籍女士劉曉嵐也參與。

市府指出，中市曾舉辦柳川聖誕音樂會及耶誕樹點燈、綠川水岸廊道光景藝術展及水岸音樂會等，吸引許多民眾參觀，年底也預計在景觀河岸辦理盛大的耶誕節活動，希望借鏡泰唔士河畔節辦理方法，同時串聯周邊及各地商家，發展成具台中市代表性的藝文觀光盛會。

市府表示，台中市將舉辦2020台灣燈會，也藉由這次參訪泰晤士河畔節，邀請倫敦市民到台中參與燈會，並爭取國外藝術家創作品到台中展示，也歡迎倫敦觀光局組團到台灣交流。

此外，盧秀燕也參訪倫敦最著名且最大皇家公園「海德公園」，公園總面積約2.5平方公里，擁有大面積的綠地及玫瑰園，景觀相當美麗，並時常舉辦活動吸引國內外遊客參觀。盧秀燕表示，盼藉瞭解海德公園綠地的維護及管理方式，作為台中市公園綠美化、市容轉型的借鏡，並為台中即將舉辦的「2020世界蘭花會議」設計配置與未來行銷手法帶來靈感。

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