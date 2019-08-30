打造台中成為低碳城市 盧秀燕9月出訪英荷

2019-08-30 18:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今宣布，市長盧秀燕9月2日將出訪英國及荷蘭，並前往荷蘭「循環經濟園區」及英國「商務、能源和產業戰略部」等單位，針對永續城市、潔淨能源、循環經濟等領域交流合作，盼打造台中成為低碳城市。

市府說，英國針對空氣品質改善，採取優先解決最大汙染源，與中市府「先公後私、先大後小」政策不謀而合。盧市長將拜訪英國「商務、能源和產業戰略部」，交流空品改善對策，並前往倫敦巴特西發電站，借鏡已退役發電站再利用計畫。

荷蘭阿姆斯特丹市郊的「循環經濟園區Park 20|20」，全區皆使用容易拆除、可回收建材，打造兼顧機能及永續經營的園區；而台中也以打造低碳城市為目標，雙方將針對永續生態政策探討交流。

此外，也將拜會荷蘭烏特勒支市長范贊能、阿梅爾市長維溫德，烏特勒支市2017年被聯合國教科文組織列為文學名城，將針對文化、創新、智慧交通等領域合作；阿梅爾市2022年舉辦世界園藝博覽會，將交流大型博覽會經驗，並針對永續城市、潔淨能源、循環經濟、經貿投資等領域合作。

台中巨蛋確定落腳14期重劃區，盧市長將參訪英國倫敦溫布利球場、荷蘭阿姆斯特丹創新體育場及齊戈體育館3座體育場館，針對體育館設施、營運模式、活動類型、交通接駁等面向交流學習，同時也將參訪倫敦最大的免費戶外藝術節「泰晤士河畔節」。

此外，盧市長也將參訪荷蘭阿姆斯特丹中央車站區都市計畫、阿姆斯特丹運河、阿姆斯特丹科學園區新創村、鹿特丹創客園區、荷蘭拱門市場、荷蘭Silodam運河岸住宅開發計畫、荷蘭肉品市場等地，作為台中舊城再生、新創發展、社會住宅及新肉品市場借鏡。

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