中市府小內閣將改組 這個職位懸缺長達8個月…

2019-08-26 07:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府明（27）日將有一波內閣小改組，經發局長、社會局長等首長都將換人，台中市工商發展投資策進會總幹事仍然懸缺，由市府顧問賴淑惠兼任。民進黨市議員林祈烽今日批評，市長盧秀燕上任迄今，連工策會總幹事都找不到合適人選，實在有夠離譜和荒謬。曾任台中縣工策會總幹事的市議員謝志忠也說，到底是沒人想當總幹事，還是很多人想來而擺不平，市長應該交代清楚。

林祈烽說，工策會主要工作在建立良好投資環境，並服務中小企業，歷任市長都會找到能人接任總幹事，擔起台中市的招商工作，但盧秀燕上任已滿8個月，經發局長都要換人了，工策會總幹事還是找不到人，凸顯盧秀燕無心於招商。

林祈烽痛批，他在5月中的市議會定期會就質詢過這件事，過了3個月，工策會還是沒有總幹事，市府1年補助工策會3600萬元，既然市長不在乎工策會，乾脆裁撤掉，不要找一堆酬庸的人來，爽領市民的納稅血汗錢，實在有夠離譜！

謝志忠則指出，工策會的工作很重要，他從未看過總幹事懸缺這麼久，且台中市工策會除了總幹事未正式上任外，其他人事都換過一批，在此情況下，與中小企業的聯繫、服務工作無法銜接，中小企業現在對工策會超級不滿，到底是沒人想當總幹事，還是很多人想來而擺不平，市長應該交代清楚。

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