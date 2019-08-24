盧秀燕公開行程「神隱」4天 引發揣測：市長自放颱風假？

2019-08-24 07:30

〔記者唐在馨／台中報導〕強颱白鹿來襲，台中市長盧秀燕連續3天的公開行程空白，吊詭的是日來傳出可能異動的新聞局長及社會局長也出現沒有行程或是取消行程的情況，不禁讓人懷疑，是為了人事案而全部「神隱」？還是大家都先去放颱風假了？

依據台中市政府23日公布的公開行程，盧秀燕是從今天開始一連三天都沒有行程，甚至包括一般上班日的26日星期一也是行程空白，事實上，從本週五她就沒有行程，等於是連續4天沒有公開現身。

由於昨天傳盧市府預計在下週二宣布一般人事調整，市長連續神隱，坊間猜測，莫非跟人事調整案有關？也有人戲稱，市長真好，台中市沒有放颱風假，市長先去放了。

除了盧秀燕外，相關行程也出現，傳出可能異動的社會局長李允傑，昨天取消今天的十方募款餐會行程，改由副局長出席，而一場台中動漫展的活動，也在異動名單中的新聞局長吳皇昇也未出席，由新聞局派員，引來討論。

對此，吳皇昇解釋，他是今天要出訪紐西蘭洽談電影業者來台中拍戲事務，社會局長應該是請假，原因他不了解。

至於市長盧秀燕為何行程一片空白？吳皇昇說，據他了解原本25日韓國瑜要來台中，所以市長可能空了一點時間要陪他，但被問到盧秀燕不只空了禮拜天的時間，上班日的26日為何也空白？吳皇昇才說，可能市長要好好思考人事佈局的問題。

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