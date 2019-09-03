聯合國宣達團再出擊 紐約大遊行將聲援反送中

2019-09-03 13:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣聯合國協進會「2019UN宣達團」將再度出擊，第16年前往紐約聯合國發聲。宣達團今召開國際記者會，倡議台灣加入 UN 宣達團外，同時聲援香港反送中抗爭，屆時在紐約也將與西藏、維吾爾族人同行，赴中國駐紐約領事館前抗議。

第74屆聯合國大會將於9月17日在紐約聯合國總部開議，24日至30日舉行總辯論。台灣聯合國協進會今上午在立法院舉行記者會，宣布「2019UN宣達團」將於9月6日至9月16日赴紐約為台灣發聲，也規劃前往華盛頓和多倫多拜會國會議員，預計將與美國國務院和國防部官員會面，也將拜訪智庫和美國各州同鄉會。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示，台灣必須爭取更多國際空間，此行特別邀請香港、西藏、新疆維吾爾族人於9月7日在紐約大遊行，同時也會到中國駐紐約領事館前抗議。

UN宣達團強調，「台灣加入聯合國」的訴求受到歐亞各國支持，也是海內外國人的期待。協進會同時呼籲政府，公開支持台灣加入聯合國，也呼籲總統蔡英文和其他總統候選人要正式公開表支持「台灣加入聯合國」。

蔡明憲與協進會秘書長羅榮光並已共同署名致函給UN聯合國秘書長、常任代表及中國常駐聯合國代表團，訴求「台灣加入聯合國」外，也提及協進會理事李孟居在中國「被失蹤」，籲請中國政府清楚交代他的行蹤。

立委黃秀芳、余宛如、吳琪銘、林靜儀、吳焜裕、鄭寶清、李麗芬、蔣絜安、葉宜津、徐永明、前立委周倪安、僑委會副委員長高建智、外交部主秘李光章、人權律師鄭文龍和牧師林偉聯等人今也出席力挺。

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