聯合國大會下月登場 外交部擬再請唐鳳出馬

2019-08-23 20:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕聯合國大會將在9月17日開議，外交部今日召開記者會，由政務次長謝武樵說明參與重點。他表示，今年擬規劃再由我國政務委員唐鳳、環保署官員赴美國紐約，藉符合聯合國「永續發展目標」議題討論，吸引專家交換意見，讓各界知道，台灣在這塊領域不僅關心，還能做出貢獻。

我國在去年聯合國大會期間派出唐鳳、前環保署副署長詹順貴赴紐約，唐鳳也在聯合國大會期間，以「台灣數位閣員」身分在亞洲協會發表演講，並和美國前亞太助理國務卿羅素（Daniel Russel）對談。

謝武樵表示，為向國際社會展現我國人民對參與聯合國體系的期盼，政府決定以「台灣為全球落實永續發展目標（SDGs）之重要夥伴」為主軸繼續推案，除洽請友邦繼續在聯大總辯論為我國執言之外，另請友邦駐聯合國常任代表，為我國致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），敦促渠秉持公平、正義、包容性及為全人類服務等原則，解決台灣長期被排除於聯合國體系外的問題。

謝武樵表示，我國政府今年推案的3項主要訴求具有延續性，分別為聯合國應立即採取行動解決2300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外之情形、匡正聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利的問題、聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）之相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

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