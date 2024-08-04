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中市東區公所親子活動布條只列羅廷瑋、林霈涵 李中、陳雅惠氣炸離席

東區公所宣傳單經議員反映後，下方已將當地全部議員名字列入協辦單位。（民眾提供）

東區公所宣傳單經議員反映後，下方已將當地全部議員名字列入協辦單位。（民眾提供）

2024/08/04 16:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東區公所今天下午在228公園舉辦「親子潑水趣」活動，結果宣傳布條上只寫立委羅廷瑋及林霈涵議員服務處協辦，國、民兩黨議員李中及陳雅惠到場見狀，憤而離席，質疑區公所「行政不中立」。

東區區長吳忠聖表示，之前發現即將宣傳單全部改正，將該區所有議員列入，不料，現場宣傳布條卻未改正，強調布條是爭取活動的里辦公室懸掛，他到場發現就立即拆除，會向兩位議員道歉說明。

台中市東區公所今天下午在228公園舉辦「親子潑水趣」活動，現場懸掛的布條，協辦單位只列立委羅廷瑋及林霈涵議員服務處。國民黨議員李中及民進黨議員陳雅惠先後到場發現，質疑區公所用公家的經費辦理活動，宣傳布條卻只寫某幾個民代的名字，明顯「行政不中立」。

陳雅惠表示，去年10月7日市府在台中國小活動中心舉辦「112年區里特色暨空氣汙染防治宣導活動」，卻在現場播放「當選」歌曲，高喊國民黨立委參選人姓名「凍蒜」，明顯違反行政中立，經多位議員質詢，當時市長盧秀燕即表示明會要求相關單位檢討、下不為例，結果，現在又發生這種情形。

李中則指出，市府用公家經費辦活動，應一視同仁，不能獨厚某些民代。東區公所舉辦「親子潑水趣」的活動DM，之前就被陳雅惠議員發現獨厚某些民代，經向民政局抗議後，改了第二版，將陳雅惠納入，後區長覺得不妥，第三版再將該選區全部議員納入，不料，現場的宣傳布條仍然只有羅、林二人，難怪到場議員要氣炸。

民政局長吳世瑋表示，活動前發現宣傳DM有問題，即要求區長改宣傳單，一定要秉持中立，沒想到宣傳布條卻沒改，已要求區長要向2位議員道歉說明。

東區區長吳忠聖表示，發現錯誤後宣傳單即全部改正，今天在現場發放的宣傳單，除了立委羅廷瑋，當地議員林霈涵、李中、鄭功進、陳雅惠皆有列名，至於宣傳布條則是爭取舉辦這項活動的里辦公室懸掛，他在現場發現後也立即要求拆除。

東區公所舉辦親子活動，宣傳布條上只有立委羅廷瑋及議員林霈涵名字，挨批「行政不中立」。（民眾提供）

東區公所舉辦親子活動，宣傳布條上只有立委羅廷瑋及議員林霈涵名字，挨批「行政不中立」。（民眾提供）

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