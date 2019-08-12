抗議再次奏效！ UN「台灣中國一省」也刪文了

2019-08-12 09:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國官方推特（UN）11日呼籲平權，列舉同婚合法的國家時，卻將台灣註記為「中國一省」。外交部表達強烈抗議與譴責後，該則推文目前已下架。外交部今（12）對此表示，雖對直接刪文的處理方式感到失望，但也肯定聯合國聽見我國與國際社會多方的反對意見，外交部並重申要求聯合國暨專門機構在表述上切勿再不當矮化我國，並應儘速接納台灣參與聯合國體系。

聯合國婦女署（UN Women）臉書與聯合國（UN）推特近日前後使用同一張圖呼籲性別平權，該圖以多國國旗縮圖列舉通過同婚合法的國家，其中台灣入列，雖正確使用我國國旗，文字卻註記成「台灣，中國一省」。

婦女署與聯合國該文引起許多網友湧入，留言「台灣就是台灣，不是中國一省」、「台灣不是中國一部分」糾正，外交部嚴正抗議，也透過我駐紐約辦事處正式表達強烈抗議。婦女署臉書一度以「依法行政」等語回應網友，不過接著將原文直接刪除，聯合國推特該文目前也已找不到蹤跡，確認已下架。

外交部發言人歐江安今天說，對聯合國最終仍不以正確國名稱呼我國，而直接刪除該則貼文的方式處理，外交部仍感到失望，但同時也肯定聯合國確有聽見我國與國際社會多方的堅決反對意見。

歐江安並重申，我國呼籲聯合國正視台灣與中國互不隸屬的事實，並在任何國際歧見上，應採取中立角色，促進和平，並鼓勵爭端當事國進行對話與合作。

此外，歐江安說，外交部將持續密切關注本案的後續發展，並透過各種管道及方式繼續與聯合國溝通，要求正視中華民國（台灣）是主權獨立國家的客觀事實，且只有民選政府才能在國際間足以代表台灣2300萬人民。

歐江安並指出，我方要求聯合國暨專門機構在其會議文件、統計資料、官方推特等社群媒體、網站等表述上，切勿再以不當的名稱矮化我國國名。

歐江安也呼籲，聯合國應儘速尋求適當方式接納台灣參與聯合國體系，「台灣有能力、有意願做出具體貢獻，且多年來累積協助國際社會豐富經驗，可有效協助全球攜手落實聯合國永續發展目標（SDGs）的願景」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法