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豐原第16期市地重劃 謝志忠痛批不合時宜、不食人間煙火

豐富專案附近地價一坪上百萬元，但對面的第16期市地重劃（豐富專案二期），土地一坪僅15.8萬元，居民認為不合理。（記者歐素美攝）

豐富專案附近地價一坪上百萬元，但對面的第16期市地重劃（豐富專案二期），土地一坪僅15.8萬元，居民認為不合理。（記者歐素美攝）

2024/08/04 13:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府配合豐富專案開發，將豐原文5用地變更為第16期市地重劃（豐富專案二期），規劃為運動產業專用區，且地價一坪僅15.8萬，地主成立自救會強調不反對重劃，但要求劃為住商混合區並提高地價；民進黨市議員謝志忠表示，豐原區中正路周遭設工業區「不合時宜」，一坪15.8萬是「不食人間煙火」，要求地政局儘速公布地主意見調查結果，若未逾50%，即有調整必要。

豐原16期市地重劃區居民自救會，今天向市議員謝志忠陳情，85歲的自治成員黃國雄表示，之前土地被劃為文5用地，綁了40年，現在又劃為產業園區，而且還分為一、二區，一區限定開發面積需1000平方公尺，需300坪左右，非常不合理，明顯「圖利財團，吃相太難看」。

自救會召集人賴進輝表示，豐富専案一期規劃為亞洲大學綜合醫院及運動園區，二期却被規劃為產業專用區，形同工業區，一坪僅15.8萬元，與豐富專案土地一坪上百萬元，相差6倍。

賴進耀說，自救會不反對重劃，但要求劃為住宅區、商業區或住商混合區，並要求提高土地價格。目前該區多為工廠兼住家，重劃後發回的土地少，目前豐原區公寓價格一坪即要價50萬元，地主根本無法再購屋遷居或重置建廠。

謝志忠表示，豐原區中正路不需要工業區，在中正路精華地帶設置產業園區「不合時宜」，土地一坪15.8萬元，更是「不食人間煙火」。地政局為確實徵求所有權人參與重劃的意願，3月27日針對土地所有權人進行意見調查，要求地政局應儘速公布調查結果，若未超過50%的地主同意，該重劃案即有調整的必要。

豐原16期市地重劃區居民自救會成員，向市議員謝志忠（右一）陳情。（記者歐素美攝）

豐原16期市地重劃區居民自救會成員，向市議員謝志忠（右一）陳情。（記者歐素美攝）

豐原16期市地重劃區，區內多為小型工廠兼住家。（記者歐素美攝）

豐原16期市地重劃區，區內多為小型工廠兼住家。（記者歐素美攝）

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