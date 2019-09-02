韓下郭上？ 吳蕚洋「佛法」開示韓國瑜：阿彌陀佛！

2019-09-02 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕新政黨「白色聯盟」執行長吳蕚洋，昨天下午再對韓國瑜參選總統發表看法，吳蕚洋指出，「韓國瑜能背心經，自然與佛有緣」，特別搬出「六祖壇經」裡的「法門對示第九」，要來開示韓國瑜！

吳蕚洋在臉書上表示，韓國瑜雖然取得國民黨代表權，但似乎藍綠都有人期待他被換掉，吳蕚洋指出韓國瑜從「穿雲箭」言論開始，一直未展現總統應有的格調風範，因此許多選民為了怕再含淚投票，也不斷希望郭台銘出來換掉韓國瑜。

不過吳蕚洋認為，如果韓國瑜能在這幾天大幅改變他的功力與氣質，藍營人民自然能夠心平氣和，郭董也才能釋懷，所以，吳蕚洋今天在這裡語重心長的要跟韓國瑜開示。

吳蕚洋搬出「六祖壇經」裡的「法門對示第九」，表示今天要教韓國瑜的是應對與進退，也教他語言升級之法門。

吳接著在臉書上摘錄部份經文：

吾滅度後。各為一方師。吾今教汝說法。不失本宗。….。說一切法莫離自性。忽有人問汝法。出語盡雙。皆取對法。來去相因。究竟二法盡除。更無去處。

對法。外境無情五對。天與地對。日與月對。明與暗對。陰與陽對。水與火對。此是五對也。法相語言十二對。語與法對。有與無對。有色與無色對。有相與無相對。有漏與無漏對。色與空對。動與靜對。清與濁對。凡與聖對。僧與俗對。老與少對。大與小對。此是十二對也。自性起用十九對。長與短對。邪與正對。痴與慧對。愚與智對。亂與定對。慈與毒對。戒與非對。直與曲對。實與虛對。險與平對。煩惱與菩提對。常與無常對。悲與害對。喜與瞋對。捨與慳對。進與退對。生與滅對。法身與色身對。化身與報身對。此是十九對也。

經文貼完，吳蕚洋也請韓國瑜再自己多研讀，或者就近問星雲法師，請其開示，相信若在這幾天裡能頓悟的話，自然不再犯前愆。阿彌陀佛！

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