管中閔違法兼職案 公懲會宣判申誡處分確定

2019-09-02 15:04

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違法兼職被申誡 管中閔律師：「無法接受！」

〔記者楊國文／台北報導〕台大校長管中閔違法兼職案，監察院將他彈劾移送公懲會懲戒，公懲會為昭公信，破天荒於7月首度主動公開審理懲戒案，管中閔在8月言詞辯論庭訊時三度答辯，批評監察院彈劾他，根本是羅織構陷、政治迫害，監察院則指管在政務官任內長期匿名收費寫社論，違法事證明確，雙方砲火猛烈；公懲會今宣判管中閔申誡處分確定。

管中閔被控於2012年2月6日至2015年2月3日共3年時間，擔任行政院政務委員、經建會主委、國發會主委時，多次匿名在壹週刊寫社論，每篇稿費2萬5000元，每年稿費約65萬元，被監察院認定違法兼職，違反「禁止兼職」規定，今年1月彈劾他，移送公懲會懲戒。

管中閔在公懲會兩度庭訊均採相同訴訟策略，均指控遭政治迫害，管說，監察院故意曲解「兼職」的認定，週刊是口頭邀稿，未約定稿費，他無義務供稿，也未在週刊擔任發行人、經理人或記者等任何兼職，「我受邀投稿，本來就不是『職』，並無兼職可言」，還引述媒體報導稱「上至總統、下至部會首長」都曾在報章撰寫社論或投稿，並未被指為違法兼職。

管批評監察院濫權，共清查他20年來個人所得資料，形同抄家滅族式清算，是深文周納、羅織構陷入他於罪的政治迫害，乃「為彈劾而彈劾」，管還牽拖說，這是試圖摧毀大學校長的人格和公信力。

監察院代表回應指出，若是「偶一為之」、「非固定」的投稿收費行為，也與職務無關，自然不算是兼職，但管中閔卻是「經常性」、「常態性」收費寫稿，即是兼職，例如，管兩度代表國家出席亞太經合會後，回國即撰寫與職務相關內容，違法兼職明確。

司法院指出，由於管中閔被指違法兼職是在公務員懲戒法修法施行的2016年5月2日之前，應適用舊法規定，該六種懲戒處分由重至輕，分別是撤銷、休職、降級、減俸、記過和申誡，且管當時是政務人員，依法只有休職、申誡兩種處分，若無違失情形，則無懲戒必要，將判決不付懲戒。

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