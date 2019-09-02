首批淪黨產清單！黨產會：警察會館、萬屋旅館等85筆

2019-09-02 12:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨透過「轉帳撥用」將國產變成黨產，被行政院黨產會追徵8.5億元至今拒繳。黨產會查出，二二八事件爆發後不到4個月，當台人尚震懾於國府血腥鎮壓之際，國民黨台灣省黨部便以「轉帳撥用」方式，無償取得第一批85筆日產。

黨產會調查，1947年台灣發生二二八事件後，台灣省行政長官公署因應國民黨中央催報甚急，在4月下旬代電呈報給南京行政院及總裁蔣介石，稟報「國民黨台灣省執行委員會」接收日產的估價清冊。

1947年6月，行政院內部簽呈核報國民黨台灣省黨部所求，指示行政長官公署將第一批「轉帳撥用」的85筆日產房屋，准予撥用給台灣省黨部，長官公署也核對無誤。

黨產會委員表示，第一批「轉帳撥用」給國民黨85筆日產中，有一筆位於台北市明石町2丁目1番地的日本時期「警察會館」，戰後應屬於國產，卻被國民黨台灣省黨部接收淪為黨產。

據調查，1957年國民黨台灣省黨部搬遷至台中，改佔用起台中公會堂辦公，北市南陽街的原「警察會館」建物則移交台北市黨部，最後也被國民黨出售。

另外，日治時期台北表町知名「萬屋旅館」，該建物戰後也成了黨產，同是第一批「轉帳撥用」日產之一，國民黨接收後做為省黨部職員宿舍及台灣日報社，該不動產在40年代估價達800萬元。

台北市京町2丁目24番地的洋樓，則被國民黨做為「文化服務社」使用；北門町19番地的「梅屋敷」日本料亭，國民黨則以紀念國父接收數十年，最後再以6億多元轉賣給台北市政府。

委員質疑，第一批「轉帳撥用」清單中，還有日人奧野春雨、大木正喬、肥後貫太郎、島田敬次郎等人在台北市房產，幾乎都是在最熱鬧的台北城內，國民黨不花一毛錢取得轉賣，面對黨產會追徵8.5億元，至今仍不願意繳納。

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