日本台僑成立後援會 支持蔡英文連任總統

2019-09-01 23:46

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本關西及關東地區台僑團體相繼成立支持蔡英文總統競選連任後援會，1日晚間在東京成立的「日本蔡英文總統後援會」，蔡英文透過錄影談話向台僑致意並強調「不管壓力有多大，蔡英文都會挺住，台灣也會挺住」希望大家再給她足夠的時間，她一定會讓台灣更好。

距離明年1月總統大選只剩四個半月不到時間，繼大阪地區台僑團體昨天成立「蔡英文總統連任大阪海外後援會」之後，東京地區台僑團體成立的 「日本蔡英文總統後援會」也在今天正式上路，總統府秘書長陳菊代表小英總統親自到日本致意。

擔任後援會總會長的全台連會長趙中正在致詞時表示，明年的總統大選是保衛台灣自由與民主主義的一場選舉，絕對不是單純的一場選舉，而是關係著子孫的未來。他還表示，這次選舉除了蔡英文以外，其他包括國民黨候選人在內都與中國存在深厚的關係，他們任何一個人當選總統，台灣都極有可能受到中國影響，這是非常危險的事。

陳菊致詞時表示，蔡英文是一個有「憨膽」的總統，一上台就決心進行包括年金改革和轉型正義等改革，但因改革過程中與基層溝通不足造成人民不滿，去年選舉的失敗，民進黨徹底反省，要盡最大努力回應人民的高度期待。

她還表示，目前台灣在國防、外交方面，與美國和日本安倍政權的關係，是處於最佳的狀態。台灣作為亞太聯防的第一線，願意和美、日政府保持合作，確保台灣永續發展。她也呼籲僑胞明年1月11日一定要回台投下神聖的一票，讓台灣更穩定，讓亞太防線更安全。

蔡英文透過錄影談話向感謝海外台僑的支持，她表示，再給她足夠的時間，她一定會讓台灣更好，明年選舉是台灣關鍵時刻，遇到壓力不屈服，得到支持不貿進，這是蔡英文的風格，不管壓力有多大，蔡英文都會挺住，台灣也會挺住。

今晚的成立大會有來自日本各地的台僑團體及李登輝之友會等支持台灣的日本團體參加，雖然每張券費用為2萬圓（約合台幣5900元），但台僑參加踴躍，人數超過400人，包括拓殖大學前校長渡邊利夫、前國策顧問金美齡、八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一、駐日副代表蔡明耀等人都到場致詞，由在日台灣青年組成的「哇沙米挺嫩台妹」也上台表達支持蔡英文連任。

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