拚總統大選 小英競選總部邀郭信良任後援總會長

2019-08-27 13:51

［記者劉婉君／台南報導］拚2020總統大選，蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福等人，今天中午到台南市議會，邀請無黨籍的議長郭信良，擔任小英台南後援總會總會長。郭信良表示，會好好考慮，一旦接下職務，就會全力認真去完成。

洪耀福、蔡英文競選總部決策委員會執行長沈發惠、委員黃承國3人，連袂南下拜會郭信良，洪耀福說，2020總統大選是台灣未來命運關鍵很重要的一場戰爭，所有愛台灣的人都不能缺席，要團結所有理念相同，愛台灣、挺台灣的力量，都要團結回來，郭信良是長期的老戰友、老朋友，相信會在選舉中扮演很重要的角色，所以3人特別南下，代表蔡英文，拜會郭信良，希望一起對明年大選努力。

郭信良表示，他和小英的交情是自小英第1次選黨主席至今，小英的每場選舉，他都盡量幫忙，還曾因此被抹黑為與狼共處。台灣面臨中國的打壓，以及香港近來的處境都可以做為借鏡，2020選舉也更加重要，所有台灣民眾都要團結一起，摒除所有成見，合力讓台灣的人民有更加安定、固定收入的生活，人民生活得更快樂，他會好好考慮擔任小英後緩總會總會長的職務。洪耀福現場則回應，「沒有考慮的空間。」

郭信良因脫黨參選台南市議長遭民進黨開除黨籍，洪耀福此行是否為了結合地方對抗國民黨，洪耀福說，不分黨派，只要理念相同都會爭取，縱然是國民黨的人，願意支持蔡英文的也歡迎，會盡最大力量，把每個縣市理念相同的人，結合在一起。

洪耀福說，全國目前有3個現任議長，包括嘉義縣市及台南市議長，擔任小英該縣市後援總會總會長，希望透過議長的威望，整合地方資源，使組織佈建發揮更大功能，2020所有力量回到台灣的這條路線上一起努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法