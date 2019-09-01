管中閔涉違法兼職案 公懲會明宣判

2019-09-01 21:33

〔記者張文川／台北報導〕台大校長管中閔被控於2012至15年間，擔任行政院政務委員、經建會及國發會主委任內，長期匿名替「壹週刊」寫社論，每篇稿費2萬5000元，每年賺取約65萬元稿費，監察院認定他違法兼職，今年1月通過彈劾，並移送公務人員懲戒委員會懲戒，公懲會日前公開辯論後，定明日下午3時宣判。

這是公懲會首度公開審理懲戒案，審判長石木欽給管中閔3次機會公開充分答辯。管中閔堅決否認兼職不法，強調受媒體邀請投稿，本就不是「職」，就無兼職可言，既非兼職，自無違法，並指責監察院濫權，抄家式清算、清查他20年來的個人所得資料，是深文周納、羅織構陷入人於罪的政治迫害。

監察院主張，管中閔在擔任公職期間，匿名、常態性撰寫社論，並獲取年約65萬報酬，違反公務員服務法第十四條第一項的「兼任業務」，管中閔認為，須是會計師、律師等有執照才能執行的業務，才是公服法所指的「業務」。

管中閔主張過去有許多公務員前輩也曾投稿領取稿費，都未被指為違法兼職，就只有自己被針對；監察院回應，管所謂「前輩」都是具名投稿，且不是常態性領稿費，不能相提並論。

公懲會合議庭整理全案6大爭點，包括：銓敘部函釋有無拘束全國公務員的效力、是否違反憲法保障言論自由基本人權？大法官釋憲71號是否可作為判斷兼職的依據？銓敘部75年函釋與釋憲11號，若不涉新聞紙類及雜誌職務，就沒有禁止規定？監察院如何證明管中閔文章涉公職職務事務？應否參照銓敘部函釋「偶一為之」、「非經常、固定」、「賺取薄利」判斷兼職要件？對於銓敘部、人事總處核閱意見的意見？

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