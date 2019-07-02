赴公懲會公開受審 管中閔：這些都是「政治追殺」

2019-07-02 17:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長管中閔因過去任官時涉及媒體兼職，遭監察院彈劾，並送司法院公務員懲戒委員會，公懲會今下午公開審理，他剛才透過臉書發聲明，不認媒體兼職，控訴這些都是「政治追殺」與「另一次迫害」。

管中閔聲明如下：

管中閔聲明 （2019.7.2）

我今天懷抱著對司法的敬意出席司法院公懲會的準備程序庭，希望在司法前面捍衛自己清白。

我今天之所以必須站在這裡，源頭就是去年1月5日臺大校長遴選委員會的遴選結果。若非這個結果不為少數有權勢者所喜，怎麼會有長達一年、對我鋪天蓋地的政治抹黑？怎麼會有立法院以「退回預算」來要求教育部不接受遴選結果？怎麼會有教育部對遴選結果的多番刁難？怎麼會有兩次針對我個人的「跨部會諮詢專案小組會議」？怎麼會有臺北地檢署的傳訊？又怎麼會有後來監察院的調查？監察院今年1月15日通過的彈劾，不過是所有政治追殺都不成功後的另一次迫害。

新的政治迫害就是以「深文周納」與「羅織構陷」來入人於罪。首先，為了尋找違法證據，這群迫害者從國稅局調取我近二十年的所得稅資料，逐筆檢視，並要求各個單位交代與我的來往細節。這包括我未擔任公務人員的時期，根本非監察權行使範圍，而公開這時期的資料更嚴重侵犯我個人隱私。即使這樣「上窮碧落下黃泉」，迫害者們能找到的所謂「證據」也只有我撰寫社論的稿費收入而已。但他們援引各種特殊觀點與論述，「深文周納」，企圖論證撰寫社論違反了「公務員禁止兼職」的規定。律師們對相關法律見解會有清楚的說明，我不在此重複；以下僅列舉一些事實，敬請公懲會和大眾公裁。

先說「兼職」。過去什麼人曾認為媒體外部人員受邀撰寫社論是「職」？如果根本不是「職」，豈有「兼職」可言？媒體前輩王健壯先生在6月16日的一篇評論中說：「媒體邀人寫的稿件，屬於外稿，寫外稿的人並不屬於媒體編制內人員，除了稿費，寫外稿的人也並不享有編制內人員應有的薪資福利待遇。也就是說，被媒體邀稿的人，在媒體內既無薪也無職，監委以管中閔『兼職』違法而彈劾，根本是不知媒體組織運作為何物，典型的莫須有入人於罪」。

其次，彈劾文指控我所寫社論「涉及職務」，所以「違法」。監察院107年12月25日的調查筆錄中明確記載，國發會與行政院相關人員檢視這些社論後表示：「與國發會職掌無直接關係」（p. 2）；從政務委員的法定職務來看，「週刊內容與其職務沒有連結性」（p. 3）；「專欄內容當初由行政院業務單位幫忙認定，經檢視和其負責的法案無關」（p. 4）。然而彈劾文無視這些證詞，卻在毫無事實基礎上斷言這些社論不可能與我的職務「全然無涉」。彈劾文中更以各種方式猜測或推算我所寫的社論篇數和每篇稿費等，作為其論述基礎。這些罔顧事實的指控，就是「羅織」，就是「構陷」。

經歷超過一年的政治迫害後，我必須沈痛指出，如果今天大家容許這種深文周納和羅織構陷的政治迫害，將來任何人都可能遭受同樣不公義的對待。MLK（金恩博士）的一段話值得我們深思：“The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people”（ 最終極的悲劇不是壞人的壓迫與殘酷，而是好人對此的沈默）。我今天以敬謹之心出席準備程序庭，期待司法能澄清與匡正不實指控，社會正義之聲能對不公義加以譴責，更希望我是遭受這些政治迫害的最後一人。

1 深文周納：深文，嚴苛的法律條文。周納，詳密的構織罪狀。深文周納指不根據事實，而巧妙的援引苛刻的法條，陷人入罪（教育部重編國語辭典修訂本）。《史記‧酷吏列傳》：「與趙禹共定諸律令；務在深文」；《漢書‧路溫舒傳》：「上奏畏卻，則鍛煉而周納之」。

2 王健壯，https://udn.com/news/story/7340/3874431

管中閔臉書貼文:

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