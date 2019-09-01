「新故宮計畫」行政機制草率 監委要求檢討改進

2019-09-01 11:44

〔記者謝君臨／台北報導〕為強化國立故宮博物院在觀光產業發展的作用力，故宮自2018年起辦理「新故宮計畫」，不過，監察委員仉桂美、包宗和調查後，認為該計畫辦理期間相關行政機制草率不備，且執行進度落後，對於施工期間文物安全、展覽及搬遷等規劃仍無定論，監察院要求應檢討改進。

行政院於2017年間核定「新故宮計畫」，該計畫以3大分項計畫為架構主軸，包括「故宮北部院區整（擴）建計畫」、「故宮南部院區國寶文物修復展示館建設計畫」及「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」，整體經費為91.3億元。

監委指出，故宮辦理「新故宮計畫」期間，發生該院原規劃將北部院區全面閉館整建3年，引發輿論反彈後，該院改稱將採「一半展覽、一半施工」方式進行。

此外，監委表示，該院前院長陳其南於未經專業評估及內部決策程序情形下，逕自對外論述三階段完成故宮轉型為「東方文書館」的藍圖願景，再度引發輿情質疑聲浪後，該院又對外澄清僅是陳的個人理念，尚未見諸於任何核定的施政計畫中等情，均凸顯該院相關行政機制草率不備，徒增貲議，洵有未當。

監委調查發現，故宮辦理「新故宮計畫」歷時已近2年，但整體執行進度及預算執行率皆有落後，且其中「北部院區整擴建計畫」委託專案管理廠商（PCM）採購案，歷經多次招標迄未能決標，致北部院區施工期間文物安全、展覽及搬遷等規劃仍無定論，相關行政作為顯有耽延，難謂允當。

對於故宮文物頻繁於故宮南、北院區間移動展覽，監委也指出，故宮文物如「百年老人」，高度脆弱，應避免和減少移動風險。

監委呼籲，故宮除應依法管理維護館藏公有古物，同時也須進行古物分級審定，對於規劃展覽的古文物應確實評估其保存狀況，確認展場環境符合古物保存條件及安全，並宜審酌古物頻繁南、北移動展覽的必要性，避免古物大規模、長距離移動，以減少其受損風險，恪盡維護古物安全之責。

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