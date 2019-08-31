聲量粉絲雙輸！「聲量看政治」：柯P政治危機將持續

2019-08-31 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自組黨後，面臨粉絲退讚潮，臉書聲量不僅被台灣基進發言人陳柏惟超車，甚至還落後給前台北縣長周錫瑋。對此，專以研究聲量來看政治局勢的粉專「聲量看政治」指出，柯文哲8月的各種政治操作、媒體堵訪發言，帶給他政治生涯首次危機，而這個危機尚會延續到9月。

「八月跌好跌滿 柯文哲聲量粉絲雙輸。」臉書粉專「聲量看政治」指出，2019年8月，恐怕是以網紅模式起家的柯文哲，最刻骨銘心的一個月。從今（31）天「專頁儀表板」數據來看，無論在粉絲數與聲量上，柯都呈現下跌的趨勢，且未見止跌反彈。「可以說，整個八月，柯文哲的各種政治操作、媒體堵訪發言，沒有給柯文哲的政治之路加分，反而帶來其政治生涯首次危機，而這個危機尚會延續到九月」。

「聲量看政治」指出，自從7月31日媒體釋放柯文哲組黨消息以來，柯P首見劇烈掉粉。從8月1日至31日「專頁儀表板」結算為止，柯文哲的臉書粉絲已從212萬7744人跌至201萬4133人，整個8月損失11萬3611人，若計算被按讚的新粉絲抵銷的退讚數，退讚的柯粉保守估計恐已超過13萬個帳號。

「聲量看政治」說，在8月10日以前，柯文哲即便處於大退粉的狀態，但他同時開啟多個戰場，「包括組黨、1450、蔡英文身邊人都貪汙、郭柯王三結義，以及劍指旺中蔡衍明，大量的操作媒體輿論，使得討論的聲量確實有在提高，讓柯文哲低迷近半年的聲量，拉抬許多」。

「聲量看政治」提到，但8月10日後，柯文哲的各項媒體操作便不再靈光，臉書貼文頻率也有降低。「在發言收斂與臉書發文頻率下降的情況下，掉粉趨勢緩解，但是聲量卻又再度一蹶不振。不僅掉回8/1前約8萬餘點的聲量趨勢，甚而又更低8/31來到66370點，比起8月初少了至少2萬點，而這個趨勢，也許還會持續一段時間」。

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