美國擬討清朝1兆美元債券 黃國昌：中國尷尬了

2019-08-31 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國貿易戰持續延燒，傳出美國將向中國追討清朝高達1兆美元的債券。時代力量立委黃國昌指出，尷尬的是，中國向來不認這筆債務，主張是「中華民國」的債務，但「中華人民共和國」一直以來都聲稱自己是「中國」的唯一合法代表。黃國昌也說，「這件事情有趣了，不僅是中美貿易戰、也將引發國際法與證券法上複雜困難的問題」。

《彭博》今日報導指出，清朝政府1911年為了資助湖廣鐵路建設而出售了這批債券，這批國債即為「湖廣鐵路五厘利息遞還金英鎊借款債券（湖廣債）」，但清朝被推翻後，中華民國一直不承認這些債券，1949年，中共也同樣不認，不過美國人數十年來都持續追討這筆債務。

黃國昌也在臉書發文表示，美國持有湖廣債券的債權人團體，要求川普政府協助向中華人民共和國追討這筆債務；而對於這筆債務，中華人民共和國向來的立場是「不認」，主張這是「中華民國」該繼承的債務，與他們無關。「尷尬的是，中華人民共和國向來聲稱自己是『中國』的唯一合法代表、世界上只有一個中國啊」！

黃國昌也說，不要以為這個從1911年發行的債劵，怎麼可能現在可以追討？而太快作出否定結論。根據主權債券專家、杜克大學教授古拉提（Mitu Gulati）的分析，儘管追討程序將異常複雜困難，但「在法律上這些是完全有效的債（at a legal level these are perfectly valid debts）」！

最後，黃國昌也表示，可以拉板凳等著看好戲，「川普政府真的會催討嗎？中國又將如何應對呢」？

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