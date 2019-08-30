逢甲大學絕美宿舍曝光！小英：5年50億鼓勵更多大學效仿

2019-08-30 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕台中逢甲大學近期進行男宿大整修，並PO出完工示意圖，圖中精美的裝潢令不少網友羨慕高喊「根本飯店」；而隨著開學日將近，該宿舍也即將啟用。今（30）日總統蔡英文參觀逢大宿舍，大讚宿舍非常漂亮，更表示從今年9月開始，將投入預算啟動補助，鼓勵更多大學比照逢甲宿舍的水準。

粉專「逢城學記Check in at FCU」今年7月時PO出逢甲大學男生宿舍裝修完工的示意圖，整體空間看上去相當寬敞，宿舍內裝與家具樣式也充滿現代工業感，讓不少網友看了眼睛為之一亮，紛紛留言表示「飯店吧？」更有逢甲應屆畢業學生大呼「想多讀一年」！

今日總統蔡英文在臉書PO文表示，她今天也來到逢甲大學男生宿舍參觀。蔡英文稱讚宿舍房間非常漂亮，家庭式的宿舍還有客廳、廚房，也很溫馨。蔡英文也說，「住進來的同學都開心的在宿舍裡自拍」，就像網美拍照一樣。

蔡英文指出，今年9月開始，教育部將投入5年50億預算，啟動四大補助，鼓勵更多大學宿舍比照逢甲的水準。其中四大補助包括：一、補助弱勢學生校外租金，最高每月1800元；二、補助學校承租合法住宅，興辦學生社會住宅；三、補助新建、整建校內宿舍貸款利息；四、補助校內宿舍規劃設計改善評圖。

蔡英文也表示，希望政府的補助，能讓台灣的學子們擁有更優質的住宿環境。

粉專「逢城學記Check in at FCU」7月PO出宿舍完工示意圖

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