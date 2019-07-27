國安私菸案》質疑調查局 范世平點出私菸案不同於洩密案關鍵

2019-07-27 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕台師大政研所教授范世平昨（26）日媒體發表文章，針對國安局特勤走私香菸一案提出諸多質疑，指控調查局早就得知私菸在華膳，卻沒立刻報請檢察官聲請搜索票查扣；他今（27）日進一步強調，此案與黃世銘洩密案不同，無涉總統干預司法，而是確保總統的安全與聲譽。

范世平昨天在《信傳媒》指出，調查局負責犯罪調查及情報蒐集，也就是要提供預警情資。蔡英文自始至終不知道「私菸案」，但當她11日出國時，調查局新北市調查處已經著手偵辦，按理來說總統不能介入司法事件，但因為吳宗憲是總統出訪的隨從，「私菸案」也是國安事件。

范世平今天在臉書進一步解釋，若吳宗憲察覺走私香菸事跡敗露，認知到要面臨軍法審判，終身俸沒了，這輩子也完了，甚至可能變「尹清楓第二」，成為長官的犧牲品，倘若他因此跳機，國家將顏面盡失，又或者他會不會狗急跳牆，採取激烈行為，甚至危及總統安全？

范世平認為，調查局為何一開始不報請檢察官指揮偵辦「私菸案」，不向法官申請搜索票，「難道怕他們洩密？」范更質疑調查局長呂文忠知不知道這起「私菸案」？如果知情，向國安局長彭勝竹呈報此事，彭應該不會洩密，「難道呂連彭也不相信？」

范世平點出關鍵，這起「私菸案」與過去前檢察總長黃世銘犯下的洩密案不同，也無涉總統干預司法，而是確保總統的安全與聲譽，呂文忠也或可直接與國安會秘書長李大維聯絡，「為什麼都不做？」

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