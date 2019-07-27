偵查不公開謠言滿天飛 北檢澄清私菸案疲於奔命

2019-07-27 23:05

〔記者吳政峰／台北報導〕國安局特勤藉著總統蔡英文出訪機會，團購9800條私菸，引發喧然大波，社會矚目，但因行政院政務委員羅秉成主導的新版偵查不公開作業辦法已於6月15日生效，偵查機關忌憚遭到懲處，產生寒蟬效應，一律以「偵查不公開」阻卻外界詢問，造成謠言滿天飛，北檢疲於澄清。

今有平面媒體報導，檢調查出私菸案的揪團者、國安局少校吳宗憲獨買3500條私菸，是單一下訂量最多的人員，北檢翻閱卷宗後發現並無此事，也與所掌握的證據不同，下午緊急發出澄清稿指出，媒體報導「私菸案檢調清查發現吳宗憲買了3500條」，所載內容與署內相關案件卷內證據資料未盡相符，與事實有所出入，請外界勿做無謂揣測，特此澄清。

未料，又有網路媒體報導，除了吳宗憲已供認的50名團購者名單，檢調約談華航空品處組長黃川禎，赫見他手上也有一份團購群組名單，北檢提訊吳宗憲時，當庭比對兩份名單是否相同；報導甚至寫到，黃川禎的團購群組成員發現私菸曝光後，還在群組上詢問「快被查到了，怎麼辦？」

北檢獲悉後，今日晚間再度發澄清稿，指報導內容與所掌握的證據不符，與事實有出入，整個報導也與北檢無關，發稿前更未向北檢求證，二度呼籲外界勿揣測。

事實上，羅秉成版的偵查不公開作業辦法施行前，外界已提醒可能出現的寒蟬效應、後遺症、黑箱疑慮，但相關單位未採納各界建言，堅持原版本如期上路，現在不但警政機關哀號遍野，這把火還燒到檢察機關，未來延燒的範圍會多廣、影響多深遠，沒人可預測，可預見的是若持續以偵查不公開掐住辦案人員喉嚨，要求完全噤聲，謠言只會增加，不會減少。

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