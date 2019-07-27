私菸案查扣華航大量電磁紀錄 北檢連夜開會分析

2019-07-27 22:16

〔記者吳政峰／台北報導〕國安特勤9800條私菸案不斷延燒，台北地檢署繼約談華航空品處組長黃川禎後，26日再搜索華航總部大樓與保稅倉庫，查扣大量電磁紀錄與文件，但承辦檢察官黃偉難以在短時間內消化這麼多資料，檢察長邢泰釗責令組成專案小組，請團隊緊急於六日加班分析，擬訂下一步的偵查方向。

北檢於27日晚間7時起連續召開兩場會議，第一場與會者為由主任檢察官陳淑雲、新北市調處處長蔡文郎、犯罪防制科科長徐富德，第二場則是參與偵查核心的黃偉等內部專案小組密室研商，六、日馬拉松式辦案，試圖劃出犯罪雛形。

北檢為了避免電磁紀錄遭到人為刻意毀損，原定25日搜索華航總部、空品處、公關處、華膳空廚、保稅倉庫等5個地點，及早保全證據，但負責本案的新北市調處以「人手不足」婉拒，檢方只好等到26日才發動，雖然扣下大量證物，惟這段期間重要資料究竟有無遭到銷毀，只能等後續判讀。

因資料量非常龐大，北檢組成5人專案小組處理，除了承辦的黃偉，還找來4名檢察官支援，26日晚間召開專案會議，據悉，首要將從被羈押的國安局少校吳宗憲所供出的50人名單中，區分為不知情委託代購、知情下訂、核心主謀三區塊，其次是追查金流，接下來就是查緝有無與不法集團勾結，至於用來運菸的5輛車，檢調已掌握車號，目前尚無查扣的急迫性。

主責本案的調查局新北市調處立案時，未先報請檢察官指揮，直到攔下車、扣到菸、帶回人，才通知管轄地桃園地檢署偵辦，遭到婉拒後，跳過新北地檢署，22日晚間9時許以戶籍地管轄為由緊急請北檢收案，北檢遭到猶如突襲式的要求，一時間兵荒馬亂，直到23日了解案情後，火速發動約談、搜索及扣押，目前私菸數量仍維持9800條。

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