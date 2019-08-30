法院每年收案300萬件 高達4成是強制執行案

2019-08-30 20:59

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院統計，每年新收案件高達300萬件，其中4成為強制執行案件，聲請人與地方法院之間採取人工作業及郵遞寄送，耗費龐大社會資源與成本，為此，司法院資訊處開發出「民事強制執行線上聲請系統」，供民眾線上聲請，免跑一趟，30日正式上線。

司法院表示，強制執行案件每年均高居司法院新收案件數的第一位（2018年佔比為42%），近年來更超過130萬件（其中約有100萬件來自金融機構），但聲請人與地方法院之間仍採人工作業及郵遞寄送，耗費龐大的社會資源，因此，2018年以委外建置暨營運案（BO）公私協力方式，依此開發出公平服務各類聲請人所需要的系統功能。

司法院指出，本系統前經台北富邦、日盛、凱基與台新4家銀行參與3個月試營運，並由台北、士林、新北與桃園4所地方法院受理試辦，共計完成200餘件電子書狀之遞送，已累積許多實務經驗，經評估後決定正式上線。

司法院提醒，基於使用者付費原則，凡經由本系統向法院傳送民事強制執行事件的書狀，聲請人的使用服務費是每件40元，同案後續補狀每件為16元。不過，未來法院受理案件聲請時，是採取郵寄遞狀和電子傳送的雙軌並行，因此聲請人如果不使用本系統，仍然可以維持傳統的作業模式。

此外，在債權憑證等執行名義尚未完成電子化之前，聲請人經由本系統向法院聲請強制執行時，除原第一審法院外，都必須另寄送執行名義正本，以供執行法院查驗。

司法院把系統功能特色分列如下：

一、採用政府憑證註冊帳號：聲請人一律使用政府核發之自然人或工商憑證等IC卡，向「司法院電子服務認證平台」（網址：https://efiling.judicial.gov.tw/JSS/INDEX.jsp ）註冊帳號。

二、編輯聲請書狀輕鬆上手：本系統提供各類書狀範本，聲請人只要填寫必要欄位並上傳證據附件影像即可完成書狀編寫。

三、分案訊息通知即時掌握：法院分案後之案號和承辦股別，以及補狀通知等公文書均立即回傳，聲請人可隨時在線上掌握辦案進度。

四、繳納執行費用經濟便利：聲請人送件後可利用本系統提供之線上繳費服務（包括：全國繳費網、Web ATM晶片金融卡及虛擬帳號3種），且提供整批繳費功能，以節省轉帳匯費。

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