司法院啟動這系統 郵局一年將少上億元收入...

2019-05-31 14:27

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院31日啟動「民事強制執行事件線上聲請系統」，初期試辦法院有台北、士林、新北及桃園4所地院，目前申請參與系統試營運的金融機構台北富邦、日盛、凱基等3家銀行及聯合財信資產管理公司，未來強制執行案件公文往來若全數電子化，司法院預估一年可節省上億元的郵資。

司法院指出，本系統將先提供試辦金融機構以債權人身分，向試辦法院傳送電子書狀，以聲請強制執行，預計試營運2個月之後，擇期正式啟用，開放所有聲請人及地方法院全面使用，自然人及工商企業界等聲請人可以政府核撥之有效憑證註冊使用。試營運期間歡迎有使用意願的金融機構提出申請。

司法院解釋，強制執行事件案件量，佔司法院每年新收案件總數的第一位（2018年佔比為42%），近年來更超過130萬件（其中約有100萬件來自金融機構），但聲請人與地方法院之間仍採人工作業及郵遞寄送，從而耗費龐大的社會資源。因此，去年即以委外建置暨營運案（BO）之公私協力方式，詳細分析金融機構之民執作業流程，依此開發設計符合使用者所需要的系統功能，以加速民執事件之數位化處理效能，並達成便民服務及節能減碳目標。

司法院強調，2018年所公布的數位開放政策中，「電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台」即為升級資訊系統及服務的重要一環，結合了現有智財行政事件、稅務行政事件及民事訴訟事件線上聲請服務，今年再加入民事強制執行事件線上聲請系統，將可為民眾提供更全方位的司法e化服務，使我國電子化政府的施政目標又向前邁進了一步。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法