司法院的憲法水平 陳師孟譏：像「驚悚片」

2019-05-11 22:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」表示，他去年底提出的「監察權與司法權行使界面爭議」一案，監院副秘書長與司法院副秘書長代表兩院進行雙邊會商，沒想到司法院竟認為，「他機關不宜公開表達反對判決所持法律見解」。

司法院認為，「憲政機關基於『機關忠誠原則』，彼此之間負有相互扶持、尊重與體諒的義務。因此，任一憲法機關於職權之行使，應給予其他憲法機關適度的尊重，不宜公開表達其他機關的職權行使是否妥適。審判獨立是司法權的核心，其他機關不宜公開表達反對判決所持的法律見解。」

陳師孟說，他以老粗的口吻來重述一遍：「五院應該要相親相愛、你儂我儂，今天你監察院怎麽背離相互忠誠的義務，老是找司法官行使職權的毛病，而且還大聲嚷嚷，唯恐天下不知，太不給人家面子了！」

陳師孟表示，他覺得驚悚的，不是因為被發現沒有尊重別人、品德欠佳，而是司法院做為憲法的守護者，其高層對憲政機關的瞭解竟是如此這般，這不只會嚇到尖尾，而且會嚇死創立五權憲法的孫文、還有最早主張權力分立的孟德斯鳩與麥迪遜兩個老外。

陳師孟認為，一言以蔽之，「機關忠誠」就是「官官相護」的同義字。試問這與專制極權政府有什麽差別？人民的權益由誰來保障？中華人民共和國不也有許多所謂的憲政機關，它們奉行的倒像極了「機關忠誠原則」，不僅互相包庇掩護、霸凌百姓，而且一律向習皇帝效忠，不是嗎？

陳師孟指出，如果依司法院高層所見，孫文實在是畫蛇添足、多此一舉，只要各機關間「互相扶持、尊重、體諒」，三個院和五個院反正都是「一家親」，有什麽差別呢？只能夢想下一位新總統會任命一位夠格的司法院長，讓目前這部「驚悚片」早日回歸「推理片」。

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