韓陣營首場自辦大型造勢從新北出發 「朱來不來」是關鍵

2019-08-30 09:57

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜陣營9月8日將在新北市舉辦第一場自辦的大型造勢活動，據韓陣營人士指出，主旨就是「從新北出發」，除了新北市為最大票倉，也因為韓國瑜的故鄉就在新北市。由於外傳前鴻海董事長郭台銘在9月中旬登記為總統選舉被連署人前宣布參選，韓陣營此舉宣示意味頗為濃厚。

由於部分藍營立委昨已開始營造韓國瑜與前國民黨主席朱立倫搭檔參選的議題，9月8日這場在新北市的造勢活動，是否與「韓朱配」有關？韓陣營人士似乎意在言外的說，「你就看朱立倫那天會不會來，就知道了！」

不過，韓陣營人士也澄清，這兩天有關「韓朱配」的話題，並非由韓陣營所策畫，只是國民黨立委江啟臣的個人行為，事前沒有先與韓陣營取得默契，但韓陣營解讀，從朱立倫臉書間接呼應這件事情來看，評估朱立倫對於「韓朱配」顯然是有意願的。

至於韓國瑜現在是否已傾向「韓朱配」？韓陣營人士未把話說死，只稱韓國瑜開出過的副手條件，適用郭台銘、張忠謀、朱立倫、張善政等人，其中最適合的人選是郭台銘，但韓、郭連見面都沒有，韓也不會透過人傳話給郭。

至於如果最後是「韓朱配」，張善政是否可能就是如果韓勝選後的行政院長人選？這位人士表示，扮演國政顧問團召集人角色的張善政，起碼就是未來執政團隊的一員。

韓營人士表示，過去韓國瑜的選舉行程都只是配合各黨部以及挺韓地方人士所安排的下鄉活動，9月8日在新北市的這一場活動，則是韓國瑜競辦公室首度自辦的第一場大造勢。

此外，韓陣營也證實，高雄市長觀光局長潘恒旭已經辭官，未來將在韓陣營扮演「沒有頭銜」的幕後角色，就像去年高雄市長選舉時的模式，潘認為這樣的作法，對於韓國瑜的幫忙可以更多，也避免自己成為檯面上的議題目標對象。

韓陣營人士說，競選總部預定10月底、11月初才要成立，目前競選架構尚未明確化，人事佈局要到10月後才會比較明朗。

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