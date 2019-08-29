韓國瑜「鳳走雞來」貶低移工惹議！苗博雅批：形容國民黨吧

2019-08-29 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天談到人才流失問題，韓國瑜說，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」，言談間歧視勞工意味濃厚，嚇得一旁國政顧問團社福組召集人馮燕急忙阻止說，「不能這樣講啦，不能有歧視」。不過一番言論已經掀起熱議，台北市議員苗博雅對此痛批韓國瑜「真的丟臉至極」。

韓國瑜中午與國政顧問團進行直播，一席「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」的比喻，讓馮燕緊張表示，「勞動力也是人」，韓國瑜才趕緊緩頰說，「我知道，我開玩笑啦」。雖然韓國瑜事後連忙表示，「剛舉的例子不太好，也請大家諒解」，但苗博雅則看不下去韓國瑜帶有歧視意味的言論，在臉書上發文痛批。

苗博雅指出，韓國瑜羞辱國外移入的勞動力，台灣竟然有這種不識字又兼沒衛生的發言，「真的丟臉至極」。苗博雅解釋，由於教育政策轉型的影響，這二十年來，台灣的產業發展已經高度依賴移工的勞動力。如果沒有移工，台灣的硬體基礎建設、營造業、製造業、長照絕對因為缺工而全倒。

苗博雅進一步解析，很多人都用一種高高在上的態度看待移工，以為付薪水的就是大爺。但事實是，台灣需要移工協助產業發展。你只要想像一下，如果外籍移工明天開始全部罷工，會發生什麼事？保證一堆人三天就受不了。

另外針對日前韓國瑜曾揶揄瑪麗亞不適合教英文；這次又公開貶低移工是雞。也讓苗博雅反問韓國瑜自己英文又有多好？自己又是多高級？

這席鳳凰與雞的比喻，也被苗博雅原話奉還國民黨說，「比較適合形容韓流崛起後的國民黨吧」，淪落到推出「市政無能、國政無知」的韓國瑜當總統候選人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法