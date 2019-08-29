提倡「反毒舞」挨轟 韓國瑜連問3次：為什麼不切實際？

2019-08-29 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前談到校園毒品問題，表示將推動每校成立舞蹈團隊，用跳舞、戲劇等方式全面宣導反毒。不過此提議卻遭教師團體質疑「不切實際」。對此，韓國瑜今（29）日受訪時不解地連問3次「為什麼會不切實際」？他不但強調「這非常切實際」，也重申他反毒的決心「非常堅定」。

韓國瑜27日受訪被問到台北市長柯文哲批評他參選總統一事時，突然岔開話題說「要宣導重要的議題，就是反毒」；不過，前高市教育產業工會理事長劉亞平卻不認同，28日在臉書批評「嘴砲魚」反毒耍新招，質疑難道是要把中國「扭秧歌」那套搬到台灣、要學生表演政治秀？

對此，韓國瑜今日受訪時，再度提到要求教育局能夠編一些反毒的歌曲、舞蹈，以及反毒的演講比賽、反毒戲劇，希望從高雄開始，逐步把毒品趕出校園。

對於有教師團體質疑韓國瑜的「反毒舞蹈」不切實際，韓國瑜受訪時則連續反問3次「怎麼會不切實際？」韓國瑜說，現在有的學校社團已經治發性編反毒舞，「為什麼會不切實際？非常切實際！」他也重申，他反毒的決心「非常堅定」。

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