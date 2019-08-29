製造更多對立 綠委批韓國瑜青年政策：有失總統格局

2019-08-29 20:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院民進黨團幹事長管碧玲今率領黨內立委呂孫綾、何志偉、陳靜敏、余宛如、陳曼麗等人共同召開記者會，針對國民黨總統參選人韓國瑜今天的第二場國政記者會談及的青年政策，抨擊韓國瑜「重大政策未做好財務規劃」，甚至涉及嚴重失言；管碧玲說，韓國瑜在政策發表中「製造更多分類」，讓社會產生嚴重對立、撕裂，以總統候選人來說是「嚴重失格」。

國民黨總統參選人韓國瑜今在第二場直播的國政記者會上拋出解決青年貧窮感的「撐腰三策」，其中包含支持銀行設立「自立成家低利貸款」、推動老青共居、留才補助等；提及台灣面臨人才外流情況時，韓國瑜並以「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」形容台灣人才外流的情形，當場被國政顧問團成員提醒。

民進黨團今以「韓國瑜騙青年，我們撐青年」為題召開記者會，記者會並找來多位年輕助理一同現身支持，出席立委則細數民進黨的青年政策，強調青年從就學到就業，「會碰到的困難，民進黨都幫你想到了」。

管碧玲強調，韓國瑜的「自立成家低利貸款」政策是一種欺騙，「他不是給你錢、是給你債」，此政策其實只是增加年輕人的債務；此外，管碧玲也提到，韓國瑜國政顧問團總召張善政把學區分為「好、壞」，如此一來根本是「用政府政策讓孩子去擠學區的沙丁魚」，痛批這個作法是「以政府政策落實好壞學區的差別」，也是「更加落實城鄉差距」。

管碧玲強調，總統蔡英文上任後積極推出相關政策、改善台灣產業體質，但經濟成果產生的經濟紅利需要一段時間才能讓普羅大眾分享；管碧玲說，下階段將擇期推出更完善的青年政策藍圖。

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