警告郭王？國民黨：登記被連署人等同宣示參選 黨紀必鍘

2019-08-29 16:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨天通過「一○九年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨員行為規範」，即便選戰尚未正式開打，黨員若有違紀情形一樣要受黨紀處分，外界關切前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平是否可能遭黨紀開鍘，國民黨考紀會主委魏平政今天受訪明確指出，只要9月有黨員向中選會登記為總統選舉被連署人，等同宣示參選，黨紀一定就會處理。

外傳郭台銘、王金平將與台北市長柯文哲合作，由郭台銘出面參選總統，王金平可能接任競選總幹事或主委。媒體詢問，如果王金平有這種情況，是否也要受黨紀處分？魏平政回應，這是明顯的「助選行為」，依照該規範違紀助選情形要被處停權兩年以下，而且情節重大，可以撤銷黨籍處分。

不過，魏平政也強調，但純屬假設性問題，黨中央不希望有這種狀況發生，而且要由地方黨部調查了解擔任總幹事或主委是否為當事人的本意，或者只是被掛名，要做個案判斷。

至於若只是「郭柯王合作」，沒有登記為總統選舉被連署人，也沒有掛名助選職務，是否須受黨紀處分？魏平政則說，「某某合」要回到個案認定，到底是誰？有沒有註明（頭銜）？許多行為態樣他無法一一界定出來，若有證據顯示一些行為確為某某人所發動，當然還是可以處理，但如果只是懷疑，就會很難處理，一定要有具體的行為，以及「暗助」到什麼程度，這部分目前沒有一定的標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法