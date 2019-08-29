赴港後轉往中國 陸委會提醒：手機、電腦、行李可能被審查

2019-08-29 13:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今天表示，由於香港示威抗爭情勢持續緊繃，不可預期風險仍然很高，再次提醒國人，近期如前往香港或由港轉赴中國，務必提高警覺，注意自身安全。

陸委會指出，已於網站公布「媒體報導近期香港示威活動參考資訊一覽表」並隨時更新，提醒國人赴港前應注意相關訊息及當地媒體報導，隨時留意示威遊行相關動向，避開示威活動現場，以免影響行程及安全。國人倘因香港情勢，欲變更或取消赴港行程，與旅行社間可能衍生退費或解約等消費爭議問題，交通部觀光局已與相關單位協調，以有利消費者權益為原則，從優處理。

另國人赴港後倘有接續轉往中國行程，由於媒體近期披露自香港入境中國大陸，中國大陸海關已加強入境審查，有被要求查看手機、電腦及隨身行李之可能，以調查是否有與香港抗爭活動相關的訊息或照片，對國人人身安全風險之不確定性提高，請國人務必注意，以保個人安全。

陸委會表示，駐處已成立專責小組，24小時提供服務；如果赴香港旅遊國人或台商、台灣鄉親在香港遭遇問題，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）急難救助電話（852-61439012）；如在中國遭遇問題，可撥打財團法人海峽交流基金會24小時緊急服務專線（02-25339995）尋求協助。

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