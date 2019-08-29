解放軍出沒香港 王定宇：同屬一中、一中同表不可逆轉悲劇

2019-08-29 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕港媒今報導網路上流傳照片，顯示大批解放軍車輛在香港多區出沒，並稱途中有港警護送。中國官媒凌晨3時許刊文證實，指此次為駐港部隊進駐以來，第22次輪換行動。民進黨立委王定宇似有感而發地在臉書發文，「這就是『同屬一中』、『一中同表』的不可逆轉悲劇」。

王定宇在文中表示，不管有無「二制」，「一中」變中國內政，國際奧援「就會綁手綁腳」，且失去民主選擇權，「就會失去最終決定權」，並直言「一切都只聽一人、一黨獨裁了」，不過王也向港人喊話，要勇敢的香港人加油。

《香港01》報導，解放軍車輛包括裝甲車、運兵車、拖車等，出沒地點包括觀塘繞道、東隧、大潭道、沙頭角公路、沙田，也有人發現多輛裝甲車在皇崗口岸集結。《新華社》凌晨3時56分刊文回應，解放軍今日凌晨起，組織駐港以來「第22次輪換行動」，並稱是依據駐軍法的相關規定，經中央軍委批准之年度正常例行行動。

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