賀德芬控蔡英文論文造假 府將提告

2019-08-29 11:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕台大法律系榮譽教授賀德芬今召開記者會，質疑總統蔡英文在英國倫敦政治經濟學院（LSE）博士論文造假。對此，總統府今召開記者會，總統府發言人張惇涵出示蔡英文2015年向LSE申請的補發學位證書及相關文件，並表示將對抹黑和不實言論採取法律行動，備妥文件後提起告訴。

張惇涵表示，根據LSE相關規定，學位頒授必須以成功提交論文為前提，蔡總統確實在1984年取得倫敦政經學院取得博士學位，蔡英文在2016當選總統後，LES還特別在網站祝賀校友，這些訊息在LSE的網站都能看到。

張惇涵說，蔡總統過去擔任教職，並曾參選其他公職，這都需要依法繳交相關證書，也要經外管認證。他指出，相關不實指控在2015年總統大選過程中就曾出現，當時已向LSE申請的補發學位證書，以及補發學位證書的說明文件，「上面有倫敦政經學院的鋼印，就不可能是假的。」

張惇涵說，這段時間包括，LSE、教育部及相關單位，都一再有完整說明，卻無法阻止類似抹黑和不實言論。既然賀德芬在記者會中提出由司法解決，他們也只好向相關人士進行法律行動，將在備妥文件後提起告訴，用司法行動捍衛蔡總統權益。

至於提告對象是否包括過去也曾有相同指控的人士？張惇涵說，相關對於不實指控人事一直都有，會在蒐集相關資料，及備妥手邊完整資料後進行提告。既然要提起告訴，相關證據都會由司法單位釐清。

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