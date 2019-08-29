賀德芬控小英博士論文造假 自認無百分百證據

2019-08-29 11:00

〔記者謝君臨／台北報導〕儘管教育部已認證總統蔡英文的博士論文屬實，不過，台大法律系榮譽教授賀德芬今仍於立法院召開記者會，強調根據在美國任教的台裔教授Hwan C. Lin所做的調查報告，蔡總統在35年前並未取得英國倫敦政經學院法學博士學位，但賀也自認沒有百分百證據，僅合理懷疑，並稱是為了維護學術尊嚴，無政治考量。

賀德芬表示，她合理懷疑國家元首的誠信，這35年來一路作假，這是非常不光榮的事，因此她不敢請國際記者來，不希望成為國際醜聞。賀說，我們只有合理懷疑，所有的東西都在蔡總統手上，蔡只要拿出來就能解決紛端。對於有人質疑她所為是讓大家投給國民黨總統候選人韓國瑜，賀則批這是「愚蠢的對話」。

賀指出，針對蔡總統學位爭議，美國UNC Charlotte經濟學系教授Hwan C. Lin展開調查，並將調查結果撰寫成「獨立調查報告：蔡英文博士論文與證書的真偽」，據該報告結論，「蔡總統並未在35年前的1984年取得LSE博士學位」。

賀說，Hwan C. Lin親赴LSE查訪後，發現該本新裝訂成冊的黑色封面論文應僅是口試用初稿，而非最後定稿論文；此外，該論文遺失6頁，內容有被重新打字的高度懷疑，且有不少英文單字打印錯誤，並用手執筆書寫更正，提到作者本人都用「This candidate」的第三人稱，證據顯示該論文為準備口試的初稿。

另，Hwan C. Lin透過線上圖書檢索系統與LSE相關單位往來的信件，及蔡總統在某活動秀出的LSE補發的畢業證書進行比對，結果顯示倫敦大學Senate House Library從未收到蔡的論文；蔡展示的證書是贋品；除了蔡，1984年的105個博士都有正式論文紀錄；大英圖書館蔡的論文紀錄是2015年6月才新登錄。

賀要求，蔡總統應於一週內透過相關單位提出證明，包括政治大學當年聘蔡當副教授時，所繳驗的LSE博士學位「原始證書影本」；2015年蔡申請補發證書，經官方認證的「補發申請書及通知書」；蔡當年博士論文的「口試通過原始憑證」，或Senate House Library當年收受「最後定稿論文的正式紀錄原始憑證」。

針對委請時代力量立委黃國昌助理代借會議室所引發的爭議，賀強調：「很感謝黃國昌，讓他受委屈了」，指當年野百合運動時，黃還是學生，在這麼多的立委中，她只想透過黃借會議室，請黃不要急著切割，並稱這麼重大的記者會，人民要有能說話的場地，她認為在立院召開才理直氣壯，否則名不正言不順。

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