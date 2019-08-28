郭台銘允諾協助 「Young咖啡坊」也籲民眾解囊

2019-08-28 23:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣失智症協會為年輕型失智症患者所打造的「Young咖啡坊」，數年來幫助許多年輕型失智症患者找到信心，找到自我，但近來傳出因經費不足的營運危機，不過鴻海集團創辦人郭台銘昨天突然到訪，表達自己對失智議題的關心，也當場允諾要協助營運，估計可能將投入1200萬。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉，年輕型失智症是指65歲以下的患者，目前她所知最年輕的是38歲，大部分是50多歲，這些患者都還有非常好的工作能力，因為患病可能對自己的信心、家庭生活都受到影響，所以透過「Young咖啡坊」提供給他們一個機會，讓他們能夠找回自信心。

湯麗玉指出，Young咖啡坊每年所需經費大約400萬，過去是由震旦基金會傳善獎資助，不過補助即將到期，經費難以為繼的狀況下是有打算結束營運，但也一面利用嘖嘖平台進行募資，希望引起大眾關注。

湯麗玉說，嘖嘖募資專案的設立，目的只是讓更多人關注，目標金額也只設9萬2100元，主要是呼應921失智症日，後來在媒體報導下得到很多鼓勵跟重視，現在已經募到24萬，時間還剩大約9天，希望民眾還可以踴躍支持。

對於昨天郭台銘到訪，湯麗玉坦言非常意外，她本來只是期望透過郭董關心，可以讓更多人注意這個議題，而郭董在現場除了大大稱讚餅乾好吃咖啡好喝外，也提到自己注意這個議題已經一陣子了，並找過相關專家討論，甚至最後還慷慨捐助，今天也確定將由永齡基金會協助往後3年的營運。

湯麗玉也說明，這些經費未來將用於咖啡坊的房租；失智症患者相關課程，包括運動、認知等；還有失智症照顧者家屬的課程、紓壓活動；以及失智個案管理的人力，包括提供就醫諮詢、社會福利補助建議、個案評估、就業輔導等；還有咖啡坊專業技能的訓練。

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