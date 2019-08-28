與民進黨台中市議員茶敘 蔡英文盼加強宣傳政績

2019-08-28 23:11

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市議會黨團今日北上與總統蔡英文茶敘，過程不公開。與會議員轉述，黨團向總統反映地方心聲，並建議應有效遏止假新聞，總統則請議員加強宣傳她的政績，尤其60歲以上選民的支持度較低，希望藉由年輕人來打動長輩。

民進黨台中市議會黨團今天下午至總統官邸，與蔡英文茶敘，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、民進黨中央黨部副祕書長郭昆文、蔡英文競選總部決策委員會執行長沈發惠也出席。市議員發言踴躍，進行2個多小時才結束。

台中市議員從去年底選舉談起，反映地方心聲，認為房屋稅、地價稅、禁用塑膠吸管等民生問題，以及年金改革、一例一休等都影響選舉結果，且持續衝擊明年大選。另外，假新聞氾濫，台中市議員希望中央能有效遏止。

蔡英文、陳其邁、林佳龍都請站在第一線的議員看到假新聞應立即反駁，如果有困難，馬上轉給中央，中央將製作圖卡、文宣等，再由議員協助澄清。 針對一例一休問題，中央會以輔導代替處罰，等到選舉結束，再修改勞基法。

蔡英文也向台中市議員表示，她執政3年，政績已經展現，以稅改來說，民眾今年報稅就很有感，請議員廣為宣傳政績；另外，年輕族群對她的支持度很高，60歲以上選民的支持度較低，希望能藉由年輕人來打動長輩。

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